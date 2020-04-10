Крупнейшие нефтегазовые компании мира в целях повышения своей эффективности находятся в постоянном поиске новых технологий. Значительный потенциал для дальнейшего развития несет в себе применение инновационных технологий по добыче и переработке природного газа.

Газовая индустрия стала одной из наиболее технологически продвинутых отраслей промышленности страны. Сегодня газовая отрасль Узбекистана занимается не только добычей сырья, но и переработкой углеводородного сырья и производством готовой продукции на ее основе.

«ЛУКОЙЛ» является крупнейшей частной российской нефтегазовой компанией с богатым опытом работы в различных регионах мира. И этот опыт позволяет компании выбирать наиболее эффективные технологические решения, как с точки зрения безопасности, экологии, добычи, так и с точки зрения экономики.

С начала работы «ЛУКОЙЛ» на месторождениях в Узбекистане стояла задача не просто добывать газ, а делать это максимально эффективно с использованием новейших технологий. Каждое месторождение обладает своей особенной геологией. Поэтому для каждого месторождения подбирается индивидуальная технология освоения новых добывающих скважин.

В «ЛУКОЙЛ-Узбекистан» собственными силами была разработана инновационная технология вторичного вскрытия несовместимых зон продуктивного коллектора. Суть технологии заключается в установке блокирующих пачек в продуктивные интервалы.

Вскрытие с применением традиционных подходов неизменно приводило бы к авариям, потерям добычи и времени. Специалисты «ЛУКОЙЛ-Узбекистан», применяя эту инновационную технологию, эффективно и безопасно осваивают даже наиболее сложные скважины.





Компания также применяет новые способы глушения скважин при капитальных ремонтах на разных стадиях разработки посредством применения твердых пен и силикатно-полимерных эмульсий. Эта инновация обеспечивает безопасное проведение технологических операций при вторичном вскрытии продуктивных интервалов, сокращает сроки ремонта и снижает негативное воздействие на пласт, сохраняя продуктивность скважины.

Сложные технологии, внедренные «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане, позволили успешно освоить месторождения, ранее считавшиеся нерентабельными. Более того, компания использует технологии, которые расширяют потенциал природного газа как энергоносителя.

Специальный по своему технологическому оснащению Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью свыше 8 млрд куб. м газа в год был спроектирован с применением передовых технологий. В состав комплекса входят системы добычи и переработки газа, газоперерабатывающий завод, терминалы для погрузки и транспортировки продукции, магистральные газопроводы, инженерные и энергетические системы.

На Кандыме впервые в Узбекистане внедрены три лицензионных процесса — технологический процесс удаления кислых компонентов с помощью аминового растворителя OAS (BASF, Германия), технологический процесс очистки газов регенерации SELEXOL (UOP, Великобритания) и технологический процесс получения серы SUPERCLAUS (JACOBS, Нидерланды). Технологии OASE и SELEXOL позволяют при минимальных затратах очистить газ от опасного сероводорода, серы и меркаптанов, тем самым снижая негативное воздействие на окружающую среду. Технология SUPERCLAUS позволяет на 99% извлечь серу из поступающего потока природного газа, обеспечивая соответствие мировым стандартам охраны окружающей среды.

Кандымский газоперерабатывающий комплекс стал воплощением смелых технических идей и передовых мировых технологий, с запуском которого начался новый этап в освоении газовых месторождений Узбекистана. Результаты применяемых «ЛУКОЙЛ» инноваций находят свое отражение в повышении производительности, эффективности труда и затрат, а также используемых ресурсов.

Большой вклад «ЛУКОЙЛ» в развитие нефтегазового комплекса Узбекистана, внедрение в отрасль передовых, инновационных технологий по добыче и глубокой переработке сырья, реализацию крупных стратегических проектов и содействие в подготовке высококвалифицированных кадров для республики были отмечены в 2018 году высокой государственной наградой — орденом «Дустлик».

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