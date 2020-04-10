Число людей в мире, страдающих от голода, может резко возрасти из-за того, что пандемия коронавируса подрывает поставки продовольствия и сказывается на уровне доходов. Об этом предупредили представители крупнейших продовольственных компаний в совместном письме.

«Не сложно представить сценарии, при которых количество людей, ежедневно страдающих от голода — а их число уже превышает 800 миллионов — удвоится в течение последующих месяцев, с огромным риском увеличения масштабов недоедания и задержки роста детей», -говорится в письме Unilever, Nestle, Danone и PepsiCo, под которым также подписались Фонд ООН, фермерские ассоциации, ученые и ряд НПО.

Авторы письма предупредили, что связанные с COVID-19 перебои с транспортом и трудовыми отношениями начинают влиять на продовольственную безопасность во многих странах и цены на продукты в некоторых.

«Некоторые страны с излишком продовольствия уже ввели ограничения на экспорт. Новые ограничительные правила в портах и на границах ставят под угрозу своевременную поставку основных сельскохозяйственных ресурсов. Ограничения на передвижение людей — хотя они и необходимы для целей общественного здравоохранения — создают риск нехватки сельскохозяйственной рабочей силы в ключевые моменты фермерского цикла», — отмечается в письме.

Авторы призвали правительства стран, бизнес, гражданское общество и международные организации «принять срочные координированные действия, чтобы не дать превратиться пандемии COVID-19 в глобальный продовольственный и гуманитарный кризис».

В частности, в письме содержится призыв к крупным странам-экспортерам продуктов питания гарантировать продолжение полноценных поставок на международные рынки, а к странам-импортерам — не закрывать порты и границы для этой продукции. «Сейчас самое время держать каналы торговых потоков открытыми и предсказуемыми», — подчеркивают авторы.

Также указывается на необходимость инвестировать в локальное производство продовольствия, относиться к фермерам, поставщикам сельскохозяйственных ресурсов, рабочим на фермах, переработчикам продуктов питания и распределителям пищевых продуктов как к части важнейшего сектора, такого же как работники здравоохранения, и уделять приоритетное внимание поддержке их постоянной занятости, здоровью и безопасности.

«Как в развитых, так и в развивающихся странах правительства с помощью частного и благотворительного секторов должны укреплять и расширять целевые продовольственные программы и системы обеспечения дохода для социальной защиты», — говорится в письме.

Авторы послания также считают, что правительства должны обеспечить надлежащее финансирование секторов производства продовольствия и землепользования. Инвестиции, по их мнению, необходимо направить на повышение устойчивости и разнообразия цепочек поставок продуктов питания, развитие региональных систем питания, обеспечение социальной защиты, включая бесплатное здравоохранение и поддержку доходов, а также ускорение цифровизации и прозрачности производственно-бытовой цепочки.

Ранее главы ФАО, ВОЗ и ВТО в совместном обращении также призвали страны предпринять все усилия, чтобы торговля могла идти как можно более свободно во избежание перебоев с продовольствием.