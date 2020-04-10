В Узбекистан доставлен груз с медикаментами и медицинским оборудованием из Китая, сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития.

В состав груза, прибывшего в Ташкент 9 апреля, вошли препараты четырех наименований, всего 50 тысяч упаковок. Их направили из Синьцзянского физико-химического технического и Шанхайского фармацевтического институтов Китайской академии наук. Доставка организована Китайско-узбекским медицинским технопарком Китайской Академии наук.

По данным информационного агентства «Дунё», специальный борт Министерства обороны Узбекистана 10 апреля доставил в Ташкент четвертую партию гуманитарного груза, сформированную посольством страны в Пекине и генеральным консульством в Шанхае, а также закупленное Министерством здравоохранения Узбекистана медицинское оборудование.

В состав груза вошли функциональные медицинские кровати, аппараты искусственной вентиляции легких, в том числе для младенцев, устройства для полимеразной цепной реакции, мешки Амбу с масками для детей и взрослых, цифровые рентгенодиагностические системы, ультразвуковое оборудование с кардиологическим датчиком для эхокардиографии и сосудистой допплерографии, приборы для чрезкожного обнаружения билирубина, операционные лампы, воздухозаборники, хирургические столы, приборы для анализов ANDiS 350 и другие медицинские приборы.

Гуманитарная помощь предоставлена работающей в Узбекистане Ассоциацией китайских предпринимателей, особым районом КНР Янлин, а также многочисленными компаниями и организациями Китая.

В Ташкент также доставлены 10 аппаратов, обеспечивающих положительное давление в дыхательных путях, предоставленных фондом Джека Ма и компанией Alibaba Group, а также благотворительные грузы с изделиями медицинского назначения от предпринимателя Гулбахор Тожимирзаевой и футболиста клуба Shanghai International Port Group, капитана национальной сборной Узбекистана Одила Ахмедова