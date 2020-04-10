«Агробанк» продлевает срок действия условий по вкладам. Так, срок вкладов в национальной и иностранной валютах, истекших в апреле и мае, был продлен до 1 июня. Договора продлеваются в одностороннем порядке при соблюдении всех условий. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, но не дожидаясь 1 июня, то смогут сделать это без ограничений в любой день, обратившись в филиалы банка. Проценты по вкладу будут начислены за все дни до даты закрытия.

«Мы понимаем, насколько сейчас важно оставаться дома. Многие клиенты в день завершения вкладов приходят в отделения для переоформления. Поэтому клиентам, вклады которых заканчиваются в апреле или мае, мы продолжим начислять выгодные проценты до 1 июня. Это решение позволит оставаться дома в период карантинных мер и при этом не беспокоиться за доходность своих вложений. Важно отметить, что при необходимости такие вклады можно закрыть в любой момент без потери начисленных процентов и перевести средства на карту», — рассказала пресс-секретарь АКБ «Агробанк» Санобар Умарова.

Управлять своими вкладами удобнее всего в мобильном приложении Agrobank Mobile для iOS и Android. Клиенты могут дистанционно, не выходя из дома и не подвергая себя ненужному риску, в любое удобное время суток открывать вклады, пополнять их и снимать с них денежные средства. Также с помощью приложения удобно закрывать вклады и переводить с них деньги на свои карты, сразу же ими распоряжаться без каких-либо ограничений, потому что эти операции происходят моментально. На доступность дистанционных сервисов «Агробанка» режим самоизоляции не влияет. Они, как и всегда, работают круглосуточно и без сбоев.

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