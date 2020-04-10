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11 и 12 апреля
Онлайн-афиша на выходные
11 и 12 апреля
Онлайн-афиша на выходные
Если вы успели запутаться в днях недели, напоминаем, что сегодня пятница. А значит, мы составили для вас подборку концертов, экскурсий и мастер-классов, которые вы можете посетить, не выходя из дома и бесплатно.
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Онлайн-тренировки:
Zlotnikov Dance Centre проводит онлайн-тренировки
Ежедневно в 19:00 на странице в Instagram хореографы школы в прямом эфире будут проводить мастер-классы по различным танцевальным направлениям.
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Тренировки от столичных фитнес-клубов
Ташкентские фитнес-центры начали на своих страничках в Instagram выкладывать видео с упражнениями.
Тренировки в Instagram
Онлайн-концерты и спектакли:
Jony даст онлайн-концерт
Москвич азербайджанского происхождения Джахид Гусейнли, известный широкой публике как Jony, чьи хиты стабильно держатся в чартах, даст онлайн-концерт.
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Андреа Бочелли споет в пустом соборе в Милане
Концерт пройдет без зрителей, но его будут транслировать на YouTube-канале певца.
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Трансляция концерта
Онлайн-трансляция спектакля «Маскарад»
Малый театр в Москве проведет трансляцию спектакля «Маскарад». Пьеса рассказывает о петербургском обществе 1830-х годов.
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Онлайн-трансляция спектакля «Трамвай «Желание»
Московский МТЮЗ приглашает на онлайн-трансляцию постановки, посмотреть которую можно будет на странице МТЮЗа в Facebook.
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Онлайн-концерт группы Low
Группу Low также даст бесплатный онлайн-концерт для своих поклонников. Лайв будет проходит на официальной страничке коллектива в Instagram
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Онлайн-трансляция спектакля «Пушкин. Дуэль. Смерть»
В рамках «Пушкинского уикенда» Московский театр МТЮЗ проведет трансляцию спектакля «Пушкин. Дуэль. Смерть». Автор спектакля — Кама Гинкас.
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Онлайн-курсы:
Плюсы карантина: бесплатные онлайн-курсы
Теперь, сидя на карантине, можно получить сертификат, например, от Google, МГИМО или Bocconi. Обучаться можно как на русском языке, так и на английском.
Посмотреть подборку
Онлайн-курс «История мирового искусства. Избранное»
Пушкинский музей запустил марафон из 10 лекций по истории культуры на своей просветительской онлайн-платформе «Академия Пушкинского». По завершении марафона можно пройти итоговый тест — кто сдаст его успешно, получит подарок от Пушкинского.
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