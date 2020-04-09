Компания «Узавтосаноат-Лизинг» запустил отличную акцию. Теперь автомобили UzAuto Motors можно приобрести на условиях лизинга и финансовой аренды.

Лизинг/аренда будет предоставляться на автомобили моделей Spark А/Т, Nexia А/Т, Lacetti 1 позиция и ГБО, Tracker, Malibu 1,5 турбо и Trailblazer c процентной ставкой от 18% годовых.

Условия по автолизингу/аренде:

Spark 3 позиция A/T:

первоначальный платеж 35%, сроком на 24 месяца, под 24% годовых;

первоначальный платеж 50%, сроком на 24 месяца, под 18% годовых.

Nexia 3 позиция А/Т:

первоначальный платеж 35%, сроком на 24 месяца, под 24% годовых;

первоначальный платеж 50%, сроком на 24 месяца, под 18% годовых.

Lacetti 1 позиция/ГБО:

первоначальный платеж 35%, сроком на 30 месяцев, под 24% годовых;

первоначальный платеж 50%, сроком на 24 месяца, под 18% годовых.

Tracker M/T, A/T:

первоначальный платеж 25%, сроком на 36 месяцев, под 24% годовых;

первоначальный платеж 40%, сроком на 24 месяца, под 18% годовых.

Malibu 1,5:

первоначальный платеж 25%, сроком на 36 месяцев, под 24% годовых;

первоначальный платеж 40%, сроком на 24 месяца, под 18% годовых.

Trailblazer:

первоначальный платеж 35%, сроком на 36 месяцев, под 24% годовых;

первоначальный платеж 60%, сроком на 24 месяца, под 18% годовых.

Срок действия акции: до 20 апреля.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 97−701−83−16, (+998) 97−701−83−17, (+998) 97−701−83−18, (+998) 97−701−83−48, (+998) 97−701−83−02.

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