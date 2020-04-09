Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана к концу месяца планирует завершить процесс регистрации отечественных тест-систем для выявления COVID-19 и запустить производство первой партии в 50 тысяч наборов, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Последовательность генома вируса была определена еще в январе китайскими учеными, она легла в основу всех ныне используемых тест-систем. В прошлом месяце сообщалось о том, что биотехнологи Центра передовых технологий разработали над собственную полноценную тест-систему, основанную на анализе методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) трех участков генома вируса COVID-19.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сначала в качестве первичного делается тест на коронавирус, а затем для его подтверждения необходимо провести тесты на еще двух участках генома COVID-19. Заключительная часть состоит в секвенировании (определении последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК) обнаруженного штамма, что необходимо для определения степени мутирования коронавируса.

«Система разработана для ПЦР-диагностики, которая вылавливает РНК вируса. Затем идет перевод РНК в ДНК и уже сам анализ проводится на ДНК. То есть „ловит“ этот анализ сам вирус и показывает, есть ли он в образце», — рассказала директор Научно-практического центра внедрения инновационных разработок Шахло Турдикулова.

Отечественная тест-система состоит из четырех компонентов — фермент, который размножает ДНК, праймеры и зонды, а также положительный и отрицательный контрольные образцы.

Над созданием системы работала группа из 12 научных сотрудников. Сейчас тест-системы переданы в Научно-исследовательский институт вирусологии, где их проводят сличительные испытания. Напомним, в клинике НИИ вирусологии сейчас проходят лечение 99 пациентов с коронавирусом.

В Узбекистане также разработаны прототипы маски и клапанов Вентури для оксигенации и бактериально-вирусного фильтра для искусственной вентиляции легких.

«Сначала оригинальные маски отсканировали, создали модель, а затем распечатали на 3D-принтере. Мы также работали над клапаном Вентури, который подключается к кислородной маске и к кислородному баллону», — рассказал начальник управления Мининноваций Фирдавс Неъматзода.

Бактериально-вирусный фильтр применяется, чтобы не допустить попадания выходящего из легких пациента вируса в устройство ИВЛ, так как им пользуются и другие больные. Это одноразовое устройство, которое может использоваться в течение 8 часов. В Узбекистане его пока не производят.

«Фильтр бельгийского производства стоит 4 доллара. Сейчас в нем нет необходимости, но границы закрыты, и мы должны быть готовыми. Мы взяли готовую модель, отсканировали ее и разработали свою версию», — отметил Фирдавс Неъматзода.

Сейчас для изучения состава оригинальный фильтр компании Inspired Medical направлен в Центр передовых технологий. Средняя цена локализованных бактериально-вирусных фильтров составит 25 тысяч сумов.

По данным УзА, прототип одного вентурного клапана местного производства стоит 10 тысяч сумов, оксигенационная маска — 25 тысяч сумов. Прототипы будут испытывать для устранения недостатков, только затем произведут малую партию продукции, говорится в сообщении.