8 апреля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой автомобиль Spark едет по водопроводным трубам через овраг.

Как сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана, ролик был записан 4 апреля в Каршинском районе Кашкадарьинской области.

В отношении водителя Ж. А. оформлен административный протокол по части 2 статьи 128−5 Кодекса об административной ответственности (совершение водителем правонарушения, повлекшего создание аварийной ситуации). Он оштрафован на 10 базовых расчетных величин (2,23 млн сумов).

В ГУБДД призвали участников дорожного движения не ставить свою жизнь и жизни других людей под угрозу и соблюдать Правила дорожного движения.





Фото: ГУБДД МВД.

9 апреля усилиями сотрудников районного УБДД над трубами было сооружено ограждение, чтобы в будущем другие водители не совершали таких же опасных действий.