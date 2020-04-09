Родительный комплекс №6 в Ташкенте закрыт на карантин, сообщил в ходе утреннего брифинга главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков.

«Да, это правда», — сказал Нурмат Атабеков, отвечая на вопрос, действительно ли роддом №6 закрыт с 5 апреля на карантин вместе с медицинским персоналом, роженицами и младенцами.

«У одного контактного с больной выявлен коронавирус. Весь родильный комплекс на 14 дней закрыт на карантин. За всеми роженицами, детьми и персоналом будет вестись медицинское наблюдение. В случае отсутствия симптомов по истечении этого срока карантин будет снят», — сказал главный санитарный инспектор.