Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков также прокомментировал заражение коронавирусом медицинского персонала. Напомним, в конце марта сообщалось о заболевании коронавирусом 11 сотрудников клиники Научно-исследовательского института вирусологии.

«В первые дни, особенно когда новые пациенты поступали в клинику НИИ, медперсонал еще не был знаком с этой инфекцией. Но все они получают соответствующее лечение и никаких серьезных осложнений среди этого контингента нет», — заявил главный санитарный инспектор.

По словам Нурмата Атабекова, в последнее время случаев заболевания среди медперсонала нет, поскольку контагиозность вируса уже изучена и меры, которые полностью предупреждают заражения медработиков, хорошо известны.