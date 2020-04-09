У каждого часто возникает необходимость провести оплату по разовому договору в какую-то организацию, которой нет в обычном перечне поставщиков услуг различных платежных систем. Электричество и вода не вызывают вопросов. Но если это оплата, например, за частный детский сад? Или нужно рассчитаться за услуги, которых нет в стандартном перечне? Или же просто нужно пополнить уставный фонд своей компании. Данная операция проводится довольно быстро в отделениях банка и занимает не более пяти минут. Но теперь это можно сделать без посещения банка.

Теперь любые квитанции и договора можно оплачивать перечислением онлайн, не отстаивая очереди у кассы. Новая функция «Перевод по реквизитам» в мобильном приложении Apelsin поможет своим идентифицированным пользователям совершить оплату с карточек Humo и UzCard любого банка, с банковского счета, открытого в АКБ «Капиталбанк», или с электронного кошелька. На период карантина эта функция абсолютно бесплатна — комиссия за платежи не взимается.





Все, кто брал или имеет в настоящее время кредит, знают о необходимости своевременного погашения. Платежные системы и платежные киоски предоставляют сервисы погашения кредитов за определенную плату — около 1% от суммы платежа. При небольших суммах это может быть не так чувствительно для кармана, но при крупных платежах может вытечь в круглую сумму.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно узнать свои реквизиты (номер банковского счета, куда зачисляются средства для погашения кредита и код банка) для погашения кредита в своем банке и больше не тратить лишние деньги на комиссию за перевод. А после оплаты для удобства приложение выдаст цифровой мемориальный ордер, подтверждающий перевод средств.





Как стать идентифицированным пользователем

Для этого нужна пластиковая карта «Капиталбанка». Если ее нет, то нужно просто заказать доставку карты «Капиталбанка» на дом через приложение Apelsin. Как только добавится карта «Капиталбанка» в мобильное приложение, Apelsin сверит номер SMS-информирования карты и телефона, на который зарегистрирован Apelsin, и идентифицирует держателя как клиента, которому доступен весь расширенный функционал приложения Apelsin. В том числе — платежи по реквизитам.

Скачать приложение Apelsin можно в App Store и Play Market.

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