Сильный (местами штормовой) ветер, наблюдавшийся в Узбекистане в ночь на четверг, и обильные осадки привели к падению множества деревьев, нарушив подачу электричества практически во всех регионах страны, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании «Региональные электрические сети».

По данным «РЭС», без электроснабжения остались минимум 63 тысяч домохозяйств (предварительная информация по шести областям). Больше всего от аварийных ситуаций на электросетях пострадали жители Ташкентской (почти 80% абонентов) и Самаркандской областей. При этом информация об отключениях электричества продолжает поступать — число абонентов, оставшихся без света, может вырасти до 150 тысяч, сказали в компании.

Фото: t.me/hetmuloqot.

Основной причиной падения деревьев и ветвей стал снегопад, пояснили в «РЭС»: «Из-за накопления снега ветви деревьев не выдержали и сломались, часть из них упала на линии электропередачи. Мы проводили предварительную работу по формовке деревьев рядом с линиями электропередачи, но в весенний сезон ветви быстро отрастают».

По поручению «Региональных электрических сетей» оперативные бригады во всех регионах страны восстанавливают подачу электричества.

Начальник Ташкентского городского управление экологии и охраны окружающей среды Нодир Юнусов сообщил «Газете.uz», что предварительная информация о количестве поврежденных деревьев будет вечером.

«В настоящее время наши инспекторы работают совместно с работниками Управления благоустройства. В первую очередь, расчищаются магистральные дороги, а затем — поваленные деревья внутри махаллей. На это уйдет день-полтора», — сказал он.

В социальных сетях публикуются фотографии поврежденных упавшими ветвями автомобилей.





Фото: t.me/ToshkentYOXB.

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана отметили, что информация о пострадавших не поступала.