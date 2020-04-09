В последние дни по территории Узбекистана произошло резкое ухудшение погодных условий, о котором ранее предупреждали синоптики.

Как сообщили «Газете.uz» в Узгидромете, 7 апреля по республике местами прошли дожди, 8 апреля дожди усилились, а к вечеру того же дня и ночью 9 апреля по большей части территории страны дожди перешли в снег. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области осадков в эти дни не наблюдалось.

Местами по республике наблюдалось усиление ветра до 15−20 м/с, а по Каракалпакстану и Навоийской области порывы ветра достигали 25 м/с.

Температура воздуха днем 8 апреля понизилась до +3…+8 градусов, а ночью 9 апреля — до 0…+3, местами до −2…−1 градусов.

После выпадения осадков в виде снега по центральным и южным районам республики образовался неустойчивый снежный покров высотой 2−8 см, а местами до 10−20 см. В Ташкенте высота снега на утро 9 апреля составила 15 см.

Прошедшие по республике сильные осадки, ветры и резкое понижение температуры были вызваны вторжением холодной и влажной воздушной массы, которая сформировалась над европейской территорией России, и, пройдя через Поволжье, принесла непогоду и на территорию Узбекистана.

«Выпадение снега в апреле с образованием снежного покрова — достаточно редкое явления для нашего климата, — отметили синоптики. — Последний раз это было в 2014 году, но тогда снега выпало гораздо меньше, в Ташкенте, например, высота снега составила всего 2 см».

Несколько чаще, примерно раз в 4−5 лет в апреле, особенно в первой его половине, наблюдается непродолжительный переход дождя в снег без образования снежного покрова.

«А самая поздняя дата выпадения снега в Ташкенте за весь исторический ряд наблюдений — 30 апреля 1989 года, — рассказали в Узгидромете. — Это был действительно редкий, уникальный случай, когда в самом конце апреля и в первые майские дни в Ташкент ненадолго вернулась зима. Снегопад, прошедший 30 апреля, и заморозки, наблюдавшиеся в первые дни мая, нанесли огромный ущерб различным сельскохозяйственным культурам».

«Погода в апреле, конечно, очень переменчива, но повторение такого процесса в нынешнем апреле очень маловероятно, — отметили синоптики. — В ближайшие дни начнется быстрое повышение температуры и в дальнейшем осадки в виде дождя будут идти уже на относительно теплом фоне».

Причина сильных ветров при осадках — резкая смена атмосферного давления у поверхности земли в зоне фронта вторжения. При прохождении антициклона вторжения поток воздуха устремляется из области высокого давления в область низкого давления.

Обычно осадки выпадают в это же время, но поскольку зона облаков и осадков занимает очень большие пощади, то осадки продолжаются обычно гораздо дольше, чем сильный ветер. Сильные ветры могут иметь и другую природу, например, при развитии мощной конвекции в весенний период и иногда в начале лета.