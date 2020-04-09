Хокимият Ташкента сообщил о последствиях снегопада и сильного ветра в столице в ночь на четверг. По данным городской администрации, сломано множество деревьев, произошли обрывы электросетей и повреждения газопровода.

«Газета.uz» ранее сообщала, что сильный (местами штормовой) ветер и обильные осадки оставили минимум 63 тысяч абонентов в Узбекистане без электроснабжения (это число уточняется и может вырасти). Больше всего пострадали жители Ташкентской и Самаркандской областей.

В Ташкенте обрывы произошли на 44 линиях электропередачи, в 31 случае последствия аварии были устранены до 10:00 четверга, на 13 линиях сейчас идут ремонтные работы:

на массивах Каракамыш 2/3 и 1/3 Алмазарского района;

в махаллях Исломобод и Хасанбай, 14-м квартале и массиве Ц 4 Юнусабадского района;

в махалле «Улугбек» Мирзо-Улугбекского района;

в махалле «Куксарой» Учтепинского района;

в махалле «Бешкурган» Чиланзарского района и на территории Чиланзарского промзоны;

в махаллях «Самарканд дарвоза», «Сузук ота» и «Гулобод» Шайхантахурского района.

Кроме того, авария произошла на газопроводе по 20 локациям, в 7 из них авария устранена до 10:00, по 13 случаям идут ремонтные работы:

Чиланзарский район: 9-й квартал, дом 61, 3-й квартал, дом 78, 6-й квартал, дома 52 и 67, 5-й квартал, дом 11;

Мирабадский район: улица Файзабад, дом 42;

Алмазарский район: улица Чукурсай, дома 2, 17 и 18;

Юнусабадский район: улица Ниёзбек йули, дом 17;

Учтепинский район: 11-й квартал, дом 17, Ювелирное предприятие;

Яшнабадский район: массив Авиасозлар, дом 4 и улица Бирлашган, дом 10.

Из-за нарушений в подаче на газовых и электросетях 7 локальных котельных (5 — в Мирзо-Улугбекском и 2 — в Шайхантахурском районах) остановили свою работу. У них временно нет возможности для подачи теплоснабжения в 148 многоэтажных жилых домов.

Столичная администрация обещает, что до 18:00 9 апреля последствия аварии будут устранены.

Компания «Региональные электрические сети» сообщила, что call-центр, который принимает обращения граждан по номеру 1154 касательно проблем с электроснабжением, в ближайшее время восстановит работу. В здании центра произошли неполадки с интернетом, в связи с чем в его деятельность была временно приостановлена.