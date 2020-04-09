По состоянию на утро 9 апреля число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 9 и составляет 555, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным, озвученным главным государственным санитарным инспектором Нурматом Атабековым, в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте лечатся 99 пациентов, у 25 из них наблюдается пневмония, состояние 7 тяжелое. В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 88 пациентов, состояние 3 — средней тяжести.

К настоящему времени в стране было проведено более 70 тысяч тестов на коронавирус. Сейчас продолжается проверка тех, кто находится на стационарном и домашнем карантине, — это 86 тысяч человек.