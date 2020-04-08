Свадебный зал «Азия» в Чирчике Ташкентской области превратили в подпольный цех для пошива медицинских масок, сообщила пресс-служба Государственного налогового комитета Узбекистана.

По данным ГНК, цех начал свою деятельность 2 апреля и был обнаружен сотрудниками городской налоговой инспекции 4 апреля. Гражданин М. Э. (1989 года рождения, прописан в Коканде) наладил производство масок без каких-либо документов.





Для работы были привлечены 183 человек. Договоры с ними были заключены в устной форме с оплатой в 60 сумов за пошив одной маски. Санитарные нормы и качество товара не учитывались, говорится в сообщении.

В здании, где имелся 21 станок для склеивания масок, обнаружено более 131,9 тысячи готовых масок и 170 тысяч — неготовых. Товарно-материальные ценности оценены в 156,7 млн сумов. Все предметы конфискованы до законного разрешения дела.

Напомним, ранее медицинские маски были выведены из перечня изделий медицинского назначения, и для их производства и реализации больше не требуется лицензия.