Банк «Ориент Финанс» проводит акцию «Оставайтесь дома». Теперь на сайте банка в режиме онлайн можно заказать следующие пластиковые карты:

Humo;

UzCard;

VISA Classic;

MasterCard Standard;

UnionPay Classic.

Как заказать карту

Для того, чтобы заказать пластиковую карту, нужно:

зайти на сайт ofb.uz;

выбрать нужную карту;

нажать на кнопку «Заказать»;

заполнить все поля;

прикрепить фото паспорта;

указать адрес доставки;

выбрать способ оплаты;

получить код регистрации по SMS;

ждать звонка специалистов банка.

Зарегистрировав карты в приложении OFB24, пользователи смогут:

Осуществлять Р2Р переводы — перевод средств с одной карты на другую на выгодных условиях между банками-партнерами. Совершать онлайн-покупки товаров и услуг. Получать денежные переводы прямо на валютную карту. Конвертировать национальную и иностранную валюту. Погашать кредиты. Оплачивать более чем 100 видов услуг: мобильную связь, интернет, коммунальные услуги. Проводить платежи по реквизитам. Открывать онлайн-вклады.

Доставка карт домой осуществляется в специальной стерильной упаковке бесплатно.

Акция проводится в пределах Ташкента (все виды карт) и Самарканда (только UzCard).

Телефон для справок: (+998) 71−200−88−99.

Подробную информацию можно получить по ссылке.

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