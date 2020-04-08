Банк «Ориент Финанс» проводит акцию «Оставайтесь дома». Теперь на сайте банка в режиме онлайн можно заказать следующие пластиковые карты:

  • Humo;
  • UzCard;
  • VISA Classic;
  • MasterCard Standard;
  • UnionPay Classic.

Как заказать карту

Для того, чтобы заказать пластиковую карту, нужно:

  • зайти на сайт ofb.uz;
  • выбрать нужную карту;
  • нажать на кнопку «Заказать»;
  • заполнить все поля;
  • прикрепить фото паспорта;
  • указать адрес доставки;
  • выбрать способ оплаты;
  • получить код регистрации по SMS;
  • ждать звонка специалистов банка.

Зарегистрировав карты в приложении OFB24, пользователи смогут:

  1. Осуществлять Р2Р переводы — перевод средств с одной карты на другую на выгодных условиях между банками-партнерами.
  2. Совершать онлайн-покупки товаров и услуг.
  3. Получать денежные переводы прямо на валютную карту.
  4. Конвертировать национальную и иностранную валюту.
  5. Погашать кредиты.
  6. Оплачивать более чем 100 видов услуг: мобильную связь, интернет, коммунальные услуги.
  7. Проводить платежи по реквизитам.
  8. Открывать онлайн-вклады.

Доставка карт домой осуществляется в специальной стерильной упаковке бесплатно.

Акция проводится в пределах Ташкента (все виды карт) и Самарканда (только UzCard).

Телефон для справок: (+998) 71−200−88−99.

Подробную информацию можно получить по ссылке.

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