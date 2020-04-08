Банк «Ориент Финанс» проводит акцию «Оставайтесь дома». Теперь на сайте банка в режиме онлайн можно заказать следующие пластиковые карты:
- Humo;
- UzCard;
- VISA Classic;
- MasterCard Standard;
- UnionPay Classic.
Как заказать карту
Для того, чтобы заказать пластиковую карту, нужно:
- зайти на сайт ofb.uz;
- выбрать нужную карту;
- нажать на кнопку «Заказать»;
- заполнить все поля;
- прикрепить фото паспорта;
- указать адрес доставки;
- выбрать способ оплаты;
- получить код регистрации по SMS;
- ждать звонка специалистов банка.
Зарегистрировав карты в приложении OFB24, пользователи смогут:
- Осуществлять Р2Р переводы — перевод средств с одной карты на другую на выгодных условиях между банками-партнерами.
- Совершать онлайн-покупки товаров и услуг.
- Получать денежные переводы прямо на валютную карту.
- Конвертировать национальную и иностранную валюту.
- Погашать кредиты.
- Оплачивать более чем 100 видов услуг: мобильную связь, интернет, коммунальные услуги.
- Проводить платежи по реквизитам.
- Открывать онлайн-вклады.
Доставка карт домой осуществляется в специальной стерильной упаковке бесплатно.
Акция проводится в пределах Ташкента (все виды карт) и Самарканда (только UzCard).
Телефон для справок: (+998) 71−200−88−99.
Подробную информацию можно получить по ссылке.
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