7 апреля сеть супермаркетов Makro представила вниманию клиентов новую услугу, с помощью которой совершать необходимые покупки можно не выходя из дома.

«Makro Доставка» — сервис, спрос на который в разы возрос во время карантина, был оперативно разработан командой специалистов. В течение четырех дней услуга тестировалась, оттачивался весь механизм от сборки и укладки запрашиваемых товаров, до доставки покупок клиенту.

Покупателю достаточно авторизоваться на сайте makromarket.uz и следовать инструкции:

Выбрать необходимые товары и добавить их в корзину. В корзине указать количество выбранного товара и нажать на кнопку «Заказать». Указать свой точный адрес. Выбрать способ оплаты. Проверить оформленный заказ в деталях. Кликнуть на кнопку «Заказать» и ждать ответа оператора Makro.





Оплатить товары можно с помощью пластиковой карты или наличными деньгами в момент доставки. Курьеры Makro обеспечены терминалами UzCard и Humo, а также кассовыми аппаратами.

Все курьеры, осуществляющие работу данного сервиса, экипированы в соответствии с санитарными нормами, а товары продезинфицированы на складе, откуда осуществляется доставка.

Гарантированное время доставки — 12 часов. Если место нахождения адресата заложено в начале маршрута курьера, то товар прибудет за 3−6 часов. К примеру, заказы, принятые до 10:00, будут доставлены до 16:00 текущего дня, а первые адресаты получат их уже к 14:00.

Отмена заказа возможна до момента доставки товара. Пока сервис доставки работает только в Ташкенте. О сроках запуска в других регионах будет сообщено дополнительно на официальных страницах в соцсетях Makro.

Стоимость услуги составляет 12 тысяч сумов. При заказе на сумму от 450 тысяч сумов доставка осуществляется бесплатно.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−777−05−55.

Сайт: makromarket.uz

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