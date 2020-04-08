Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредитные линии на общую сумму 220 млн долларов четырем коммерческим банкам Узбекистана. Средства предполагается выделять на финансирование проектов малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Видеопереговоры заместителя премьер-министра Узбекистана — министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова и президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, на которых обсуждался этот вопрос, состоялись 7 апреля.

Сума Чакрабарти подтвердил, что ЕБРР готов поддержать Узбекистан в сложное время «путем мобилизации финансирования для борьбы с распространением вируса, поддержки предпринимателей и мер по повышению занятости населения, а также обеспечения устойчивого функционирования экономики».

Помощь будет оказываться за счет сформированного в ЕБРР Пакета солидарности, общая сумма которого — 1 млрд долларов, говорится в сообщении.

Кроме того, ЕБРР прорабатывает вопрос предоставления финансирования в размере до 100 млн долларов для поддержки оборотного капитала региональных коммунальных предприятий, столкнувшихся со снижением поступления коммунальных платежей от населения и предприятий.