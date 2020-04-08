Два человека погибли, еще двое пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба областного УВД.

Инцидент произошел 7 апреля в 18:00 на дороге «Аннаруз-Октунли». Водитель Nexia Х. Т. потерял управление автомобилем и столкнулся с деревом на обочине дороги.

В результате ДТП пассажиры легкового автомобиля М. Б. и Г. Х. скончались на месте происшествия. Водитель Nexia и еще один пассажир Й. Р. были госпитализированы с травмами в районную больницу.