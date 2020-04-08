Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков на брифинге в среду объяснил, почему в Бухаре резко выросло число пациентов с коронавирусом.
6 апреля количество больных, которые лечатся от COVID-19 в Бухаре, составляло 19 человек, а на следующий день Министерство здравоохранения сообщило уже о 84 пациентах.
Бухара по этому показателю поднялась на второе место после Ташкента, где на 8 апреля зарегистрировано 207 инфицированных, получающих лечение. Первые случаи выявлены также в Самаркандской и Джизакской областях
Статистика пациентов по регионам
- Ташкент — 207
- Бухарская область — 84
- Андижанская область — 77
- Ферганская область — 71
- Наманганская область — 51
- Хорезмская область — 18
- Каракалпакстан — 16
- Кашкадарьинская область — 6
- Навоийская область — 2
- Самаркандская область — 1
- Джизакская область — 1
(Данные на 15:30 8 апреля, на момент публикации число случаев выросло до 545.)
«В Бухарскую область были доставлены наши соотечественники из трех стран. Первыми прибыли 239 человек из Кореи. Они пребывали в одном помещении восемь часов в аэропорту Стамбула без средств защиты… У 66 из них обнаружен коронавирус», — отметил Нурмат Атабеков.
Кроме того, из России в Бухару двумя авиарейсами были доставлены еще 530 граждан, среди которых также выявлены инфицированные COVID-19.
«Они от двух до пяти дней жили в одном месте, контактируя друг с другом без каких-либо средств защиты… Они не подумали о своей защите, забыв, что находятся в эпидемиологически неблагоприятной стране», — сказал главный санитарный инспектор.