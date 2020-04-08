Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Атабеков на брифинге в среду объяснил, почему в Бухаре резко выросло число пациентов с коронавирусом.

6 апреля количество больных, которые лечатся от COVID-19 в Бухаре, составляло 19 человек, а на следующий день Министерство здравоохранения сообщило уже о 84 пациентах.

Бухара по этому показателю поднялась на второе место после Ташкента, где на 8 апреля зарегистрировано 207 инфицированных, получающих лечение. Первые случаи выявлены также в Самаркандской и Джизакской областях

Статистика пациентов по регионам

Ташкент — 207

Бухарская область — 84

Андижанская область — 77

Ферганская область — 71

Наманганская область — 51

Хорезмская область — 18

Каракалпакстан — 16

Кашкадарьинская область — 6

Навоийская область — 2

Самаркандская область — 1

Джизакская область — 1

(Данные на 15:30 8 апреля, на момент публикации число случаев выросло до 545.)



«В Бухарскую область были доставлены наши соотечественники из трех стран. Первыми прибыли 239 человек из Кореи. Они пребывали в одном помещении восемь часов в аэропорту Стамбула без средств защиты… У 66 из них обнаружен коронавирус», — отметил Нурмат Атабеков.

Кроме того, из России в Бухару двумя авиарейсами были доставлены еще 530 граждан, среди которых также выявлены инфицированные COVID-19.

«Они от двух до пяти дней жили в одном месте, контактируя друг с другом без каких-либо средств защиты… Они не подумали о своей защите, забыв, что находятся в эпидемиологически неблагоприятной стране», — сказал главный санитарный инспектор.