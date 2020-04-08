Азиатский банк развития (АБР) и АКБ Asia Alliance Bank подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Программы торгового финансирования (ПТФ) для поддержки субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане.

«Мы рады, что Asia Alliance Bank стал нашим новым банком-партнером, поскольку мы продолжаем поддерживать торговые потоки, особенно для малого и среднего бизнеса в Узбекистане. Мы считаем, что роль Программы торгового финансирования будет иметь решающее значение, поскольку она приносит уверенность трейдерам в эти неопределенные времена», — сказала Нана Куродзе, специалист АБР по инвестициям и менеджер по партнерствам по Узбекистану.

Программа торгового финансирования АБР работает с шестью банками-партнерами в Узбекистане. В 2019 году программа поддержала торговлю на общую сумму 1,44 млрд долларов США через 530 транзакций, из которых 65% софинансируется частным сектором.

«Asia Alliance Bank имеет честь присоединиться к Программе торгового финансирования АБР, поскольку она расширит наши возможности по поддержке финансовых потребностей наших клиентов и будет стимулировать развитие торговли между Узбекистаном и другими странами. Это партнерство поддерживает наше участие в экономических реформах в стране посредством продвижения местных предпринимателей, семейных предприятий и создания новых рабочих мест», — поделился Абдукахоров Икром, председатель правления АКБ Asia Alliance Bank.

Программа торгового финансирования, поддерживаемая кредитным рейтингом АБР «AAA», предоставляет гарантии и кредиты более чем 200 банкам-партнерам для поддержки торговли. Это позволяет все большему числу компаний во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществлять импортно-экспортные операции. С 2009 года ПТФ поддержала около 20 тысяч МСБ по всей развивающейся Азии, через 26 тысяч сделок на более 41 млрд долларов США в секторах, начиная от сырья и средств производства, до предметов медицинского назначения и потребительских товаров.

ПТФ дополняет свою финансовую поддержку интеллектуальным продуктом, в том числе исследованиями, которые определяют пробелы в торгового-финансовом рынке, инициативами по повышению роли женщин в банковском секторе, усилиями по повышению экологических гарантий и инициативами по борьбе с преступностью через повышение прозрачности в глобальной финансовой системе. ПТФ также организует семинары и тренинги для повышения знаний и опыта в финансовых вопросах, торговли, управлении рисками и предотвращении мошенничества.

Asia Alliance Bank успешно работает в Узбекистане с 2009 года. Банк последовательно работает над расширением масштабов своей деятельности, укреплением финансовой устойчивости, сохранением конкурентных рыночных позиций и высоких рейтинговых показателей. Он успешно развил свою филиальную сеть и расширил линейку предоставляемых услуг, установил партнерские отношения с иностранными банками, платежными системами и международными финансовыми институтами, а также укрепил свою внутреннюю и международную репутацию.

АБР был создан в 1966 году. Акционерами банка являются 68 стран, 49 из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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