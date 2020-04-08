Индекс загрязнения атмосферного воздуха в Ташкенте за время режима самоизоляции понизился с 4,15 до 2,5, сообщила пресс-служба Узгидромета.

При подготовке сообщения специалисты анализировали данные с постов Узгидромета в столице за период с 24 марта по 6 апреля. Случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе столицы в это время не наблюдалось.

Отметим, что в обычное время в Ташкенте периодически регистрируются превышения ПДК. Например, 20−23 марта в столице наблюдались три случая превышения ПДК по диоксиду азота в Яшнабадском и один случай по оксиду углерода в Алмазарском районе. С 16 по 20 марта было зафиксировано превышение предельно допустимых среднесуточных концентраций по пыли 17, 18 и 20 марта в 1,3 раза, по диоксиду азота 16 и 17 марта в 1,5 и 1,3 раза соответственно.

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Показателем уровня загрязнения атмосферного воздуха является комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим ингредиентам (пыль, оксид углерода (угарный газ), диоксид азота, диоксид серы и аммиака). Значения ИЗА менее 5 баллов соответствует пониженному уровню загрязнения.

Уровень загрязнения воздуха считается низким при ИЗА от 0 до 4, повышенным — при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА более 14.

По сравнению с началом месяца в столичном воздухе уменьшилась концентрация пыли с 0,16 до 0,14 мг на кубометр (с 1,1 до 0,9 ПДК), диоксида азота — с 0,04 до 0,02 мг на кубометр (с 1 до 0,5 ПДК), оксида углерода — с 2,6 до 2,2 мг на кубометр (с 0,9 до 0,7 ПДК).

Без изменения осталось содержание в воздухе Ташкента диоксида серы и аммиака — 0,003 и 0,01 мг на кубометр соответственно (0,06 и 0,25 ПДК).