Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось на 11 и достигло 545, сообщило Министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о смерти трех пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 увеличилось на 11 и достигло 545, сообщило Министерство здравоохранения.
Ранее сообщалось о смерти трех пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
|В мире Статистика
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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