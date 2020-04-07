В период всеобщей сплоченности в противодействии пандемии коронавируса, в целях оказания помощи наиболее уязвимым семьям, одиноким престарелым, лицам с инвалидностью и безработным в приобретении продовольственных товаров, лекарств, средств гигиены, компания «Узбекинвест» перечислила средства в размере 100 млн сумов в общественный фонд «Милосердие и здоровье Узбекистана».

Коллектив компании «Узбекинвест» выражает глубокое уважение, благодарность и признательность сотрудникам медицинских учреждений, научно-исследовательских институтов и лабораторий за самоотверженность, целеустремленность и несгибаемую волю в борьбе за сохранение здоровья и жизни граждан Узбекистана.

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