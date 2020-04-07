Пресс-служба ГУВД Ташкента ответила на часто задаваемые вопросы в связи с обязательностью режима самоизоляции.

Для чего в Ташкенте на дорогах организованы стационарные посты ДПС?

Для пресечения нарушения режима обязательной самоизоляции. Сотрудники правоохранительных органов и силовых ведомств следят за тем, чтобы граждане, особенно старше 65 лет, покидали места проживания (дома, квартиры), в том числе, на велосипедах и мотоскутерах, исключительно для покупки продуктов и лекарств или для выхода на работу.

Фото: Никита Макаренко

Как сотрудники будут определять, насколько необходимо выйти человеку?

Насколько необходимо выйти человеку из дома, сотрудники определяют, задавая вопрос о цели выхода. Те, кто отправляется на работу, должны предоставить справку с места работы (удостоверение). Те, кто вышел за продуктами или лекарствами, должны приобрести все необходимое в ближайших от дома магазинах, аптеках и вернуться домой, подчеркивает ГУВД.





Если человек под предлогом острой необходимости, введя таким образом сотрудников в заблуждение, будет бесцельно гулять или разъезжать по улицам, к нему будут применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 54 («Нарушение правил борьбы с эпидемиями») Кодекса об административной ответственности. Велосипеды (мотоскутеры, самокаты и т. п. ) в таких случаях будут временно изыматься.

Как быть, если пожилые родственники или знакомые нуждаются в продуктах или лекарствах?

Необходимо обращаться в Центр координации спонсорской деятельности по номерам: 1197, 90−900−63−46, 71−210−01−15. Звонить можно только с 09:00 до 17:00 часов, нужно сообщить номер и серию паспорта нуждающегося и название махалли, где он проживает.

Полномочны ли сотрудники правоохранительных органов останавливать граждан, задавать им вопросы, следить за передвижениями, изымать велосипеды и прочий транспорт?

«Да, полномочны. Сейчас правила диктует эпидемиологическая обстановка. Не время и не место „отстаиванию прав“. Трудно всем. Надо отнестись к ситуации со здравым смыслом, рассудительно. На кону — жизнь и здоровье всех сограждан», — заявило ГУВД.

Как быть владельцам домашних животных, в частности, собак?

Владельцы собак могут выгуливать животное строго возле дома, после чего необходимо собрать экскременты в пакет и выбросить в мусорный бак, а затем вернуться домой. «В случае, если вы будете замечены с собакой на соседнем квартале, в другой махалле — к вам будет применены меры административного воздействия», — отмечает ГУВД.

Правоохранители призвали население проявлять сознательность и гражданскую ответственность за здоровье сограждан. «Только дисциплинированность поможет нам справиться с пандемией коронавируса и не допустить высокой смертности, подобно тому, как происходило это в других странах, переживших и переживающих масштабное распространение заболевания», — резюмировали в ГУВД.