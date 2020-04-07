Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти беременной женщины в родильном доме Язъяванского района Ферганской области.

В социальных сетях распространилась видеозапись сюжета телеканала MY5 о смерти 31-летней Н. Ш. (33-летней по данным Генпрокуратуры) в роддоме. На видео супруг женщины заявляет, что никто не помог его жене во время родов.

«Она лежала мертвая, с кровью из носа. Никто не оказал помощь. Почему я разбил окно? У меня с головой все в порядке. Я разбил окно, чтобы пришли врачи и обратили внимание. До этого никто из врачей не подошел. Вот этого главного врача я привел, позвонив в прокуратуру», — сказал он.

Родственница погибшей сообщила, что все врачи-акушеры в больнице являются пенсионерами.

«В нашем роддоме было четыре врача-акушера, все они вышли на пенсию. Пусть дадут свои места молодым. Пусть они будут примером для молодых, пусть не берут деньги, пусть не будет коррупции», — отметила она.

Еще одна родственница предположила, что Н. Ш. не захотели принять в роддоме из-за ее внешнего вида.

«Это была девушка, которая собирала по 110−150 кг хлопка… Она бы не умерла просто так [из-за здоровья]. Примите меры в отношении врачей», — попросила другая женщина.

Мать погибшей рассказала, что несколько раз вместе с дочерью посещала родильный дом, но ни разу не встретили врача-акушера. По ее словам, медсестра возвращала их домой, заявляя, что «плод еще не созрел».

Сотрудница районной поликлиники сообщила, что Н. Ш. была здорова, вовремя сдавала анализы и чувствовала себя хорошо.

Мужчина (предположительно главврач роддома) заявил, что женщина скончалась через 10−15 минут после прибытия в медучреждение. Он заявил, что нужно подождать итоги расследования, чтобы установить причину смерти.

В сюжете отмечается, что у Н.Ш. было еще двое детей.

По данным Генпрокуратуры, женщина была на 39-й неделе беременности.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей) из-за невозможности прийти к юридическому заключению без проведения ряда следственных действий.

Ведется следствие.