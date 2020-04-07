Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, переведен в отделение интенсивной терапии. Об этом говорится в заявлении британского правительства.

55-летний Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне 5 апреля из-за сохраняющихся симптомов болезни.

«В течение дня состояние премьер-министра ухудшилось и, по рекомендации его медицинской бригады, он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице», — отмечается в заявлении.

По просьбе Джонсона полномочия главы британского правительства будет временно исполнять министр иностранных дел страны Доминик Рааб.

Мировые лидеры выражают слова поддержки Борису Джонсону, пишет The Guardian.

Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув уточнил, что Джонсона не подключали к искусственной вентиляции легких, он получает кислородную поддержку через маску.