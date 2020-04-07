Пандемия коронавируса и принятые в связи с ней карантинные меры резко увеличили число нуждающихся в помощи. До конца марта их поддерживали группы волонтеров и махаллинские сходы граждан. 1 апреля Специальная комиссия по борьбе с распространением коронавируса приняла решение ограничить оказание индивидуальной благотворительной помощи в целях снижения риска инфицирования людей, которым доставляются продукты питания и другие необходимые товары.

При Министерстве по поддержке махалли и семьи организован Центр координации спонсорской деятельности (связаться с ним можно по номеру: 1197), к работе которого привлекли в том числе волонтеров. Такие центры начали работу во всех регионах Узбекистана.

Главный центр базируется в Ташкенте в одном из павильонов Узэкспоцентра. Здесь централизованно принимаются заявки нуждающихся, формируются пакеты помощи, и отсюда отправляются продовольственные и непродовольственные товары. Корреспондент «Газеты.uz» Сабина Бакаева ознакомилась с работой центра и процессом доставки помощи.

Генеральный директор строительной компании Даврон Х. останавливается у въезда в огромный ангар, где формируются сумки с продовольствием. Его машину опрыскивают дезинфицирующим раствором.





В автомобиль помещается 12 сумок. Ему дают список из 12 нуждающихся семей, проживающих в махалле «Ахиллик» Мирзо-Улугбекского района. Когда мы прибываем на место, присоединяются два представителя махаллинского схода, которые обязаны присутствовать при передаче продуктов.

Мы обходим подъезды, но в квартиры запросивших помощь не заходим и оставляем сумки у порога. Каждого получившего пакет просят надеть медицинскую маску для фотографии. Хотя, как выяснится позже, Центр координации спонсорской деятельности не требует никаких фотографий в рамках данной акции. Волонтеры делают это по своему желанию.





По дороге к одной из последних семей Даврон расскажет, что лишь четверо из всех получивших помощь были доброжелательны. «Хотя чему им радоваться?» — говорит он.

По словам сотрудников махалли, все 12 семей нуждались в социальной поддержке и посторонней помощи и ранее. Среди них один незрячий, один неслышащий, два человека с психическими расстройствами.

Отдав сумки, Даврон ставит подпись в графе напротив имени последнего получателя. Мы уезжаем назад в Узэкспоцентр. Даврон рассказывает, что решил заняться волонтерством из-за веры в Бога. Даврон верит, что помощь нуждающимся зачтется всем, кто о них помнит.

Несколькими часами ранее у входа в Центр координации спонсорской деятельности собрались представители около 10 благотворительных организаций. Они пришли получить инструкцию по дальнейшей работе. Волонтеры до последнего не понимали, чем они могут быть полезны, если государством принят новый порядок оказания помощи.

«Самая ваша большая помощь — помочь базу сформировать, — сказал волонтерам председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана Алишер Садуллаев. — У нас есть база, предоставленная махаллями, но там много кто пропущен».

Алишер Садуллаев отвечает на вопросы волонтеров.

«Проблема была в том, что в списках махалли и списках волонтеров нуждающиеся могли повторяться. Некоторым привозили продукты несколько раз, [а кому-то — ни разу]», — отметил волонтер Фазлиддин Бахромов.

Главы групп волонтеров согласились с тем, что в первую очередь необходимо сформировать единую базу. Однако не все поддерживают действующий подход. Некоторым ограничения на оказание благотворительной помощи усложнили логистику. Раньше волонтеры сами осуществляли закуп продуктов, формировали сумки и раздавали их нуждающимся. Теперь им нужно приезжать в Узэкспоцентр на дезинфекцию автомобилей и сумок, а затем адресно посещать граждан.

Координатор группы волонтеров Pokiza Insonlar Акида Ханум отказалась работать с Центром координации спонсорской деятельности в Ташкенте. По ее словам, помощь жителям столицы оказывает большое количество волонтеров и спонсоров. При этом в Ташкентской области 22 района, есть труднодоступные кишлаки, условия жизни в которых довольно плачевные.

«Кто смог написать нам, написали, а у многих даже телефонов нет, — рассказывает Акида Ханум. — В субботу мы обеспечили продуктами питания 200 семей в Янгиюле, в воскресенье — 100 семей в Пскенте. Сейчас мы закупаем продукты для жителей Буки и Бекабада. Дай бог, мы поедем к ним во вторник».





По словам Фазлиддина Бахромова многие волонтеры начинают доверять центру, узнав, как он работает: «Вчера был случай: пришли три администратора крупных групп. И они говорят: „Покажите, как это работает“. Мы дали им спецодежду, продукты и списки. Они сами поехали по адресам… А вечером заявили, что они готовы обеспечить пакетами 1000 семей за раз, что они привезут [сумки] сюда и по нашим спискам будут развозить. До этого у них не было этого доверия».

До создания Центра координации спонсорской деятельности у каждой группы волонтеров были собственные списки. Хокимият Ташкента развозил продукты питания лицам из базы махаллинских сходов граждан, которые предоставляли данные в районные хокимияты. Заявки также принимались через соцсети.

Все входящие в павильон проходят дезинфекцию.

Сейчас к этим способам получения запросов добавился специально организованный колл-центр. Центр координации спонсорской деятельности начал цифровизацию всех собираемых данных о нуждающихся. В будущем это позволит всем заинтересованным ведомствам видеть полную картину о социально незащищенных гражданах в режиме онлайн.

«Мы работаем над созданием единой базы, в которой будут малоимущие, люди с инвалидностью, одинокие в разбивке по группам», — сказал Фазлиддин Бахромов.

Кроме того, база включит в себя информацию о людях, которые получали зарплату каждый день. Это, в основном, сотрудники сферы услуг и наемные рабочие. В условиях карантина они потеряли источник дохода.

«Мы не выбираем, кому нужна помощь, а кому — нет. Если к нам обратились, значит, нужно помочь», — заявил он.

По словам Фазлиддина Бахромова, отсутствие точных данных о нуждающихся до настоящего времени связано с отсутствием в стране критериев отбора малоимущих и нуждающихся в помощи.

«Государство не может взять на себя ответственность выбирать, не имея этих критериев. Эти критерии нужно разработать. Я думаю, этим займется недавно созданное Министерство махалли», — сказал он.





В колл-центре работают волонтеры из числа студентов медицинских вузов. Одиннадцать добровольцев работают с 9 утра до 5 вечера. Еще пять человек могут заменить своих коллег, если те устали. Их помощь неоценима, т. к. часто запросы поступают от людей с хроническими заболеваниями, пенсионеров по возрасту и инвалидности. Студенты медвузов знакомы с их проблемами и могут помочь в отдельных вопросах.

2 апреля в колл-центр поступило 6000 звонков из Ташкента. Волонтеры смогли обработать лишь 1000 из них. При этом помощь получили 800 граждан. На 3 апреля хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поставил задачу охватить 3500 семей сумками с продуктами, но план удалось выполнить лишь на половину.

По словам Фазлиддина Бахромова, в среднем на обработку одного звонка волонтеры тратят около 5 минут. Это очень много. Поэтому планируется принимать заявки также через Telegram-бот и Google-форму, которая будет скоро создана. Автоответчик колл-центра предложит звонящим дождаться ответа оператора или заполнить заявку онлайн.

Для подачи заявки на получение помощи граждане должны назвать свои паспортные данные, адрес проживания с обязательным указанием названия махалли, число человек в семье и дать запрос на продовольственные и непродовольственные товары.

Фазлиддин Бахромов пояснил «Газете.uz», что стандартный пакет продовольствия на семью до пяти человек состоит из картофеля (3 кг), риса (2 кг), муки (2 кг), лука (2 кг), макарон (2 кг), сахара (1 кг) и растительного масла (2 л).





Иногда некоторые из перечисленных позиций отсутствуют, поэтому вместо них докладывают продукты, которые, как правило, привозят предприниматели, продолжил Фазлиддин Бахромов. По его словам, зачастую бизнесмены обеспечивают центр той продукцией, которую производят сами.

«Вчера, например, привезли несколько тысяч банок тушенки… Кончится тушенка, мы положим сливочное или топленое масло, курицу, яйца, вафли. Государство обеспечивает минимальные потребности», — отметил он.

По запросу граждан некоторые позиции могут быть исключены из списка или добавлены дополнительные. Это может быть детское питание и подгузники, медикаменты первой необходимости и медицинские изделия. Заявки на непродовольственные товары принимаются только через колл-центр.

Фазлиддин Бахромов добавил, что Центр координации спонсорской деятельности может обеспечить граждан лишь безрецептурными препаратами первой необходимости, такими как обезболивающие, противовоспалительные и т. д. Запрос на доставку рецептурных медикаментов осуществляется через районные территориальные медицинские объединения. Если же гражданам нужны безрецептурные препараты, не входящие в перечень первой необходимости, центру снова помогут предприниматели и спонсоры.

Отдел с медикаментами в павильоне Центра координации спонсорской деятельности.

Принятая колл-центром заявка автоматически переходит в следующий отдел, в котором работают заместители хокимов районов Ташкента по делам махалли и семьи. Они вместе с помощниками могут обратиться к нуждающимся гражданам за дополнительной информацией. Например, у детей может быть аллергия на определенные марки детского питания. Эти вопросы центр также пытается решить.

Кроме того, отдел составляет списки, по которым далее будут собирать пакеты продовольствия. После доставки продуктов гражданам списки возвращаются в отдел, где они формировались. Сотрудники отмечают, какого числа, какой набор продуктов и товаров был доставлен по данному адресу. В следующий раз граждане могут рассчитывать на помощь через 10 дней.

Фазлиддин Бахромов рассказал, что до формирования центра хокимият Ташкента обеспечивал граждан одинаковым набором продовольствия. Но не все люди нуждались в отдельных продуктах.

«Из-за того, что закупали все одинаковое, на рынке образовался дефицит некоторых продуктов. Не только мы, но и другие волонтеры и предприниматели закупали все тоннами. В одном супермаркете [мы купили продуктов на] 200 комплектов. В магазине рис кончился. А когда люди хотят купить рис, его нет. Так что наша благотворительность кому-то создавала сложности», — признал Фазлиддин Бахромов.





По его словам, сейчас центр работает иначе. Закуп продуктов централизованный, поскольку большая часть продовольствия приобретается за счет государства. Центр координации не принимает деньги. Желающие могут перечислить средства в фонд «Меҳр-шафқат ва саломатлик», который обеспечивает продовольствием и медицинскими изделиями и препаратами не только Ташкент, но и другие регионы.

Гражданам, желающим помочь жителям столицы, рекомендуется поинтересоваться, в каких товарах в данный момент нуждается Центр координации спонсорской деятельности и привезти продукты в Узэкспоцентр.





Огромный ангар Узэкспоцентра разбит на отделы с крупами, корнеплодами, медицинскими препаратами и другими продуктами. До 12 утра сюда было доставлено более 150 тонн продовольствия. Товары привозят большими мешками, а затем расфасовывают по два или три килограмма в зависимости от категории. Этим занимаются наемные сотрудники.

Сумки с необходимыми товарами собираются в соответствии со списками каждого района Ташкента. Перед отправкой помощи составляются акты приема продуктов. Сумки грузят в предоставленные государством автомобили Damas и Labo, которые вмещают до 40 сумок. Вместе с водителем развозить помощь отправляются добровольцы из числа участников Союза молодежи или другие волонтеры. Отдав продукты, волонтер всегда ставит подпись напротив фамилии получателя.

По словам Фазлиддина Бахромова, центр доверяет своим волонтерам. До создания центра пакеты с продовольствием передавались председателям махаллинских сходов граждан.

«Но [продукты] до нуждающихся не доходили. Может, они посчитали, что нужно отдать другим. Поэтому мы в процесс вовлекли несколько незаинтересованных сторон. Например, списки предоставляются и махаллей, и со стороны колл-центра, но развозят независимые люди».

«Если бы подпись ставил сам нуждающийся, как бы мы сверяли, что это именно тот человек? Любой человек может поставить любую подпись. Мы же не можем просить копию паспорта. Получающий человек также не должен видеть то, что везут другим. Всем везут по потребностям. Могут возникнуть вопросы, почему кому-то везут подгузники и лекарства. Потому что заказывали. Но на объяснения уйдет время», — сказал Фазлиддин Бахромов.

Волонтеры также могут участвовать в доставке помощи гражданам на своих машинах, однако зачастую их автомобили способны перевезти не более 12 сумок, поэтому Центру координации спонсорской деятельности выгоднее развозить помощь на минивенах.

Координатор группы Pokiza insonlar Акида Ханум, выбравшая помогать жителям Ташкентской области, говорит: «Спецодежду мы сами носили. Нам люди доверяют. За неделю спонсоры перевели нам 200 млн сумов».

По ее словам, в областях страны ситуация довольно тяжелая. Группа Акиды Ханум перевела 5 млн сумов для помощи семьям Джизака, 7 млн сумов для жителей Ферганской области и 15 млн — для населения Каршинского района Кашкадарьинской области.