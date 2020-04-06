Только в период карантина компания UzAuto Motors, при покупке автомобилей моделей Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti, предлагает получить кэшбек в размере от 3,9 млн до 10,2 млн сумов.

Для это нужно заказать автомобиль, позвонив дилерам, и произвести 100%-ю предоплату. После этого, при поставке автомобиля, будет возвращена сумма в размере:

Spark — от 3,9 млн до 6,3 млн сумов;

Nexia — от 4,6 млн до 7,4 млн сумов;

Cobalt — от 5,1 млн до 8,3 млн сумов;

Lacetti — от 6,3 млн до 10,2 млн сумов.

Компания готова платить за ожидание, поэтому размер кэшбэка варьируется в зависимости от срока поставки автомобиля. Предложение действует на вновь заключаемые договора со сроком поставки автомобилей с сентября по декабрь 2020 года.

В период карантина оформить автомобили можно в онлайн-режиме, не выходя из дома.

Данное предложение не суммируется с другими специальными предложениями от «Капиталбанка», InfinBank и «Узавтосаноат-Лизинг».

Подробную информацию можно получить в call-центрах дилерских предприятий.

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