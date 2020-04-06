На Тахиаташской теплоэлектростанции (ТЭС) 3 апреля произведен комбинированный пуск первой из двух парогазовых установок (ПГУ) мощностью 280 МВт, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Проект по модернизации Тахиаташской ТЭС с установкой на ней двух ПГУ общей мощностью 580 Вт направлен на покрытие потребности в электроэнергии населения Каракалпакстана и Хорезмской области.





Строительство новых ПГУ реализуется консорциумом Hyundai Engineering и Hyundai Engineering & Construction. Газовые турбины и два генератора поставила компания General Electric.

Проект оценивается в 457 млн долларов. По его завершении старые блоки ТЭС планируется вывести из эксплуатации.

До пуска новой ПГУ мощность пяти энергоблоков Тахиаташской ТЭС составляла 730 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1956 году, последний — в 1990 году.