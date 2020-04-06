Банк «Ориент Финанс» получил премию Best Bank Awards 2020 финансового журнала AsiaMoney в номинации «Лучший банк в сфере корпоративной и социальной ответственности».

«Для банка корпоративная и социальная ответственность является неотъемлемой частью ведения бизнеса с учетом интересов акционеров, сотрудников и общества», — заявил Бабур Парпиев, председатель правления банка.

Как отметило издание, банк «Ориент Финанс» заслуживает похвалы за свой подход: «Для многих банков корпоративная и социальная ответственность является маркетинговым инструментом, а для банка „Ориент Финанс“ это, кажется, способ действительно изменить ситуацию».

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