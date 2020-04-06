Падение цен на нефть в первом квартале 2020 года было максимальным с момента начала отслеживания этих данных в 80-х годах — нефть марки Brent подешевела на 65,6%, WTI — на 66,5%. Второй квартал также начался падением цен в связи с продолжающимся снижением спроса на фоне пандемии коронавируса, а также завершения срока действия соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

На момент этой публикации 6 апреля цена нефти марки Brent торгуется на уровне 32,7 доллара за баррель. В передаче телеканала «Узбекистан 24» был поднят вопрос, почему стоимость бензина и других нефтепродуктов в Узбекистане не снижается, несмотря на падение мировых цен.

«Почему? Потому что действующий порядок регулирования цен на нефтепродукты не привязан к мировым котировкам. В результате снижение мировых цен на нефть не влияет на внутреннее ценообразование на тот же бензин. Понятно, что такая ситуация вызывает справедливое недовольство населения», — говорится в передаче.

4 апреля президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли». Документом с 1 мая отменяется государственное регулирование розничных цен автобензина марки Аи-80 и дизельного топлива (включая ЭКО). Реализация нефтеперерабатывающими заводами бензина Аи-80 и дизтоплива будет осуществляться только через биржевые торги.

С мая будут также установлены новые внутриотраслевые цены на реализуемые «Узбекнефтегазом» и Шуртанским газохимическим комплексом нефть и газовый конденсат, привязанные к котировкам нефти Brent на мировых рынках.

Заместитель председателя правления компании «Узбекнефтегаз» Улугбек Ашуров заявил, что внедрение такого порядка позволит повысить конкурентную среду в отрасли, снизить цены и улучшить качество услуг.

«Ожидается, что внедрение данного механизма в апреле-мае приведет к снижению цен на бензин и дизельное топливо поэтапно с учетом конъюнктуры цен, сформировавшихся на мировых рынках», — заявил он.

Постановлением поручено внести предложения по предоставлению свободных емкостей нефтебаз в аренду, что должно высвободить резервуарный парк и позволить предпринимателям импортировать продукцию с запасом.

Конкурентная среда компаний по выпуску и реализации бензина

Производство / импорт Оптовая торговля Розничная торговля Прозводят автобензин 3 предприятия АО «Узбекнефтегаз» и 1 частное предприятие 14 нефтебаз «Узбекнефтегаза» 100 предприятий «Узбекнефтегаза» Импортирует 1 предприятие «Узбекнефтегаза» и 1125 частных предприятий 59 частных предприятий 2391 частных предприятий

Источник: «Узбекистан 24».

Кроме того, поручено внести предложения в правительство до 1 июня о найме высококвалифицированных зарубежных экспертов и специалистов, в том числе соотечественников за рубежом. Критерии к кандидатам: опыт работы в компаниях отрасли, входящих в топ-50 и наличие стажа минимум в 15 лет, причем 5 лет — на должности топ-менеджера.

До 1 октября планируется внедрить на всех предприятиях нефтегазовой отрасли антикоррупционную систему «комплаенс-контроль». Она должна позволить создать предпосылки для прозрачности в системе закупа, строительства, подбора кадров, реализации готовой продукции и других.