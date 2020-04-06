Western Union, «Золотая Корона», Contact, MoneyGram и UNIStream — теперь все эти переводы можно получить онлайн не вставая с дивана. По крайней мере, клиентам «Капиталбанка». Те, кто еще не является клиентом банка, могут им стать также в режиме онлайн. Весь процесс доступен в мобильном приложении «Капиталбанка» Apelsin.





Для этого нужно скачать Apelsin и стать подтвержденным пользователем: верифицироваться можно можно с любой пластиковой картой «Капиталбанка». Если такой карты нет — точно так же, в Apelsin можно заказать ее онлайн, с доставкой на дом.





А после того, как карта будет доставлена — зарегистрировать ее приложении. С этого момента клиенту будет доступно зачисление международных денежных переводов и масса других функций. И все это — онлайн.





Следующий шаг для подтвержденного пользователя — открытие валютного счета. Для этого в приложении нужно открыть вкладку «Меню», перейти в «Счета», коснуться значка «+» и выбрать в какой валюте открыть счет.





Если у клиента есть на руках карта VISA «Капиталбанка», то можно добавить ее в Apelsin и счет откроется автоматически. Во вкладке «Счета» всегда можно найти свой валютный счет и проверить его состояние. Теперь, когда у пользователя есть валютный счет, он может принимать международные денежные переводы. Для этого нужно связаться с контакт-центром «Капиталбанка» через чат, который доступен в Apelsin на нижней панели на главном экране, и сообщить, что ожидается перевод.





Сотрудник контакт-центра объяснит, что делать дальше, а как только деньги попадут на счет, он свяжется с пользователем и сообщит о зачислении. Деньги со счета можно перевести на карту VISA «Капиталбанка» или на карты Uzcard и Humo при условии, что карты добавлены в Apelsin.





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