Количество выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 7 и достигло 397, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее мы писали, что глава Минздрава Алишер Шадманов объяснил резкий рост числа выявленных случаев коронавируса расширением тестирования. Только 5 апреля было проведено свыше 4700 тестов и выявлено 76 случаев.

Кроме того, министр описал цепочку распространения коронавируса от одного человека другому. Он рассказал о некоторых случаях, когда инфекция передавалась от одного человека десяткам других, в том числе из-за нарушения карантинных требований.