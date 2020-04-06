Серьезные карантинные меры, которые многие страны ввели в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19 в мире, в первую очередь нанесли сильный удар по онкопациентам. Из-за множественных ограничений больные раком, нуждающиеся в безотлагательном лечении, фактически остались один на один со своим заболеванием.

С одной стороны многие медицинские учреждения стали ограничивать прием пациентов и переносить плановые операции, а некоторые — вовсе остановили свою работу. С другой стороны из-за закрытия границ и приостановки авиасообщения онкологические больные больше не могут выехать на лечение в зарубежные клиники, чтобы получить современную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

В сложной ситуации оказались пациенты на поздних стадиях заболевания, у многих из которых достаточно тяжелое состояние. У них просто нет времени на то, чтобы переждать пандемию коронавируса.





В крайне затруднительном положении находятся и люди, которым только что был поставлен онкологический диагноз. Их жизнь зависит от того, насколько быстро они смогут пройти полную и точную диагностику заболевания и начать необходимое лечение. Некоторые виды рака развиваются очень стремительно, поэтому всего через месяц опухоль может настолько прогрессировать, что вылечить ее будет уже очень сложно.

Однако в данном случае важна не только скорость, но и правильность назначенного лечения. Неверно подобранная схема терапии может привести к тому, что заболевание серьезно прогрессирует, а состояние пациента ухудшается. В результате больной раком может потерять драгоценное время и шансы на выздоровление.

Для того чтобы помочь пациентам, турецкий медицинский центр Anadolu (г. Стамбул) — аффилиат всемирно известной клиники Johns Hopkins Medicine из США — начал проведение онлайн-консультаций.

Ведущие онкологи центра, которые прошли обучение и имеют опыт работы в Европе и Америке, удаленно консультируют пациентов по поводу заболевания, дают рекомендации по лечению и отвечают на волнующие вопросы. Общение проводится по телефону или через интернет (Skype, Facetime, Zoom и так далее) в сопровождении русскоязычных переводчиков. По итогам консультации пациенты получают письменное заключение с рекомендациями врача. Кроме того, в случае необходимости после онлайн-встречи они могут обратиться к докторам с дополнительными вопросами.

В нынешних условиях онлайн-консультация — это доступный и безопасный способ, не теряя времени, связаться с зарубежной клиникой и получить рекомендации специалистов мирового уровня по поводу своего диагноза и необходимого лечения.

Видеовстреча с доктором также может помочь в случае, если:

есть сомнения в поставленном диагнозе, и хотелось бы проверить правильность назначенного лечения;

текущее лечение не дает положительных результатов и состояние здоровья постоянно ухудшается;

интересуют альтернативные методы лечения, которые применяются на мировом уровне;

хотелось бы получить ответы на все волнующие вопросы у иностранного врача;

необходима профессиональная интерпретация результатов проведенного исследования.

Медицинский центр Anadolu — это одно из ведущих медицинских учреждений Турции, аффилированное со всемирно известной клиникой Джонса Хопкинса из США. Центр занимается диагностикой и лечением заболеваний по современным международным стандартам и с использованием новейших методов и технологий. Врачи клиника — это высококлассные профессионалы, имеющие огромный практический опыт и признание на мировом уровне.

Anadolu обладает престижными международными сертификатами ESMO (Европейское сообщество медицинской онкологии), JCI (Объединенная международная комиссия, США), OECI (Организация европейских онкологических институтов) и золотой наградой Planetree за пациентоориентированный подход. В 2019 году клиника Anadolu заняла второе место в рейтинге лучших медицинских учреждений планеты по версии Международного альянса по оценке качества медицинского туризма.

Для того чтобы записаться на онлайн-консультацию, необходимо связаться с сотрудниками международного отдела медицинского центра Anadolu, говорящими на русском и узбекском языке, по телефону (+905) 54−383−64−85 (Telegram, Whatsapp) или через сайт anadolumedicalcenter.ru.

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