Число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 457, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего за 6 апреля сообщено о 115 новых случаях инфицирования (днем ранее — 76 новых случаев).

Министр здравоохранения Алишер Шадманов ранее пояснил ускорение роста числа выявленных случаев расширением охвата тестирования.