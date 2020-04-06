Число выявленных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 457, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего за 6 апреля сообщено о 115 новых случаях инфицирования (днем ранее — 76 новых случаев).
Министр здравоохранения Алишер Шадманов ранее пояснил ускорение роста числа выявленных случаев расширением охвата тестирования.
Sherlok Holms
За день 115 это очень плохо друзья вчера было 310
Ника Кочуренкова
Дай Бог что б все понравились и больше ни кто не заразился этой дрянью..
валиулин владислав
Да поймите нам не важны цифры, нам важно где по месту обнаружили? Где в каком городе месте районе? Помогите народу узнать это! Это бы очень стимулировало граждан находящихся поблизости. Спасибо.