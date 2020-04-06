Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 390. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как сообщил в ежедневном обращении главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков, все новые случаи в последние дни были выявлены среди лиц, прибывших из-за рубежа и изолированных в стационарных условиях, а также тех, кто был в контакте с инфицированными.

В Ташкенте в клинике НИИ вирусологии в настоящее время лечение получают 80 пациентов с коронавирусом. У 22 из них наблюдаются клинические признаки пневмонии, состояние 4 тяжелое, 1 — относительно тяжелое.

В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний лечатся 67 человек, состояние 1 из них средней тяжести, 1 — крайне тяжелое.