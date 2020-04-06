Количество выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 342, сообщила пресс-служба Минздрава.
Последние случаи зарегистрированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.
Фото: Минобороны
Количество выявленных случаев коронавируса в Узбекистане достигло 342, сообщила пресс-служба Минздрава.
Последние случаи зарегистрированы среди граждан, которые находились на карантине в стационарных условиях.
|В мире Статистика
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|1 197 405
|246 152
|64 606
|выявленных случаев
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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