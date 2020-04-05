Центр «Стратегия развития» опубликовал для обсуждения проект закона о совершенствовании системы постоянной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области. Обсуждение продлится до 11 апреля, оставить свои комментарии можно по приведенной ссылке.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту поручил реформировать систему прописки, назвав ее кандалами на ногах граждан.

Как отмечается на сайте центра, проект закона и соответствующее постановление правительства были разработаны с учетом мнение граждан Узбекистана и мирового опыта, а также правил и гарантий прав человека.

Слово «прописка» планируется исключить из законодательства, заменив его «регистрацией». Разработчики отмечают, что понятие «прописка», внедренное в советское время, сегодня не используется нигде в мире и в сознании граждан вызывает ассоциации с понятиями «ограничительный», «привязывающий к одному месту», «ущемляющий права» и «разделяющий».

В соответствии с предлагаемыми изменениями, регистрация по постоянному или временному адресу по желанию граждан будет осуществляться в органах внутренних дел, центрах государственных услуг или через Единый портал интерактивных госуслуг, срок услуги сократится с 3 дней до 1 дня.

Упрощение процесса временной регистрации позволит осуществлять его в течение часа. Разработчики проекта признают, что реальное число постоянно и временно проживающих в Ташкенте в разы больше числа официально зарегистрированных.

«На практике механизмы регистрации по месту жительства работают неполностью, на протяжении многих лет они искусственно побуждали граждан тратить время, обращаясь в разные ведомства», — говорится в пояснении к проекту постановления.

В проекте постановления содержатся поручения ответственным органам по стимулированию самостоятельной регистрации граждан. К примеру, при регистрации определенные госуслуги предлагается автоматически оказывать по новому месту регистрации, например, получение пособий, постановка на воинский учет, регистрация договора аренды в налоговом органе и другие.

Другими словами, появится возможность получения по временной регистрации тех же государственных и других услуг, которые оказываются по месту постоянной регистрации.

Упрощение указанных процедур потребует одновременного совершенствования системы выявления случаев нарушения паспортного режима. Это необходимо для обеспечения исполнения решений судебных и других органов, отмечается в пояснении.

При этом проживание граждан, прописанных в Ташкенте, Каракалпакстане и областях по адресу, отличающемуся от адреса регистрации в этих регионах, не будет считаться нарушением паспортного режима.

Ожидается отказ от практики проставления штампа постоянной регистрации в паспорте, домовой книге или карточке квартиры, этот процесс должен быть переведен в цифровой формат. Напомним, с 2021 года вместо национального паспорта вводятся ID-карты, в формат пластиковых карт также переводятся кадастровые паспорта объектов недвижимости.

Кроме того, намечена отмена самостоятельной выписки со старого места регистрации при получении постоянной регистрации и требования посещения отдела по делам обороны для военнообязанных. Эти процессы также будут осуществляться путем межведомственного взаимодействия.

Новорожденные дети будут получать постоянную регистрацию по месту жительства отца или матери через межведомственную автоматизированную систему при оформлении свидетельства о рождении в органе ЗАГС. До настоящего времени родителям для прописки детей приходилось обращаться в органы внутренних дел, а во многих случаях родители не делали этого вообще.

Намечена отмена требования наличия для граждан Узбекистана постоянной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области для покупки жилья в этих регионах, а также отдельной ставки государственной пошлины при оформлении договоров купли-продажи квартир в новостройках, что сейчас дает право получения постоянной прописки.

Граждане смогут ставить на постоянный учет родственников по первой и второй линии не только по адресу своей регистрации, но и в другие принадлежащие им дома и квартиры.

Ожидается отмена требования совместного проживания супругов в течение одного года для получения постоянной прописки и положения об аннулировании постоянной прописки при расторжении брака в течение года. В пояснении к документу говорится, что исключение действующих ограничений сделает ненужными фиктивные браки, ставящие целью получение постоянной регистрации.

Граждане, ранее прописанные в Ташкенте и Ташкентской области, смогут при возвращении в столицу и область вновь встать на постоянный учет без каких-либо условий. Сейчас, отмечается в пояснении к законопроекту, специалисты отказываются переезжать из Ташкента в другие регионы из-за боязни потерять прописку, а процесс восстановления прописки усложнен.

Предлагается отменить ограничение срока постоянной регистрации периодом работы в органах государственного и хозяйственного управления, других госорганизациях республиканского значения, а также избранные в представительные органы.

Будет предусмотрена возможность регистрации лиц, взятых на воспитание (патронат) в семью, по адресу постоянного жительства их названных родителей. Сейчас в законодательстве такая возможность отсутствует. В 2019 году в Ташкенте под патронат были взяты 236 детей, а в Ташкентской области — 14.

Срок регистрации по временному месту жительства намечено увеличить по согласию владельца жилья с 1 года до 5 лет.

Срок нахождения в Ташкенте и Ташкентской области без постоянной или временной регистрации предлагается продлить с 10 до 15 дней.

Согласно приведенным Центром «Стратегия развития» данным, в 2012—2019 годах в Ташкенте постоянную прописку получили 219604 человек, в Ташкентской области — 76912.

У большинства из 163,3 тысячи человек со временной регистрацией жилье было оформлено на родственников и других людей. Возможность легального приобретения жилья на свое имя для граждан, проживающих «скрытно», сократит случаи коррупции, говорится в пояснении.

Изменения обеспечат конституционные права граждан на свободное передвижение и частную собственность, а внедрение механизмов, стимулирующих граждан регистрироваться по месту жительства, фактически исключит разницу между постоянной и временной регистрацией.