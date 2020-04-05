Двое граждан Узбекистана, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19, скончались в Нью-Йорке. Об этом сообщило посольство Узбекистана в США.

По данным дипмиссии, это 51-летний Х. С. и 69-летняя Х. З. Как уточняет «Америка овози», мужчина страдал сахарным диабетом и был госпитализирован в середине марта с пневмонией.

Посольство выразило соболезнования родным и близким скончавшихся.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, количество заболевших коронавирусом в США превысило 312 тысяч человек. Скончались 8503 человека.

Очагом заражения COVID-19 в США стал Нью-Йорк — в городе зафиксированы более 63 тысяч случаев коронавируса, умерли 2624 человека.

Граждане Узбекистана, проживающие в США, могут в необходимых случаях обратиться в посольство страны в Вашингтоне (тел.: (202) 887−5300), а также генеральное консульство в Нью-Йорке (тел.: (212) 754−7403, (212) 754−6178).