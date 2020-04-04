Из 263 человек, у которых к настоящему моменту выявлена коронавирусная инфекция, 102 прибыли из-за рубежа, 161 был в контакте с ними. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Среди пациентов 120 — мужского пола и 143 — женского. Несовершеннолетних пациентов — 13.

Возраст пациентов:

0−9 лет — 8 человек;

10−19 — 10;

20−29 — 51;

30−39 — 63;

40−49 — 73;

50−59 — 40;

60−69 — 13;

70−79 — 5.

Коронавирусная инфекция выявлена у 2 граждан, которые побывали во Франции, 45 — Турции, 46 — России, 5 — Англии, 2 — ОАЭ, 1 — Саудовской Аравии и 1 — Швейцарии.

В данное время 146 пациентов лечатся в Ташкенте, 27 — в Фергане, 28 — Намангане, 30 — Андижане, 14 — Бухаре, 13 — Хорезме, 3 — Кашкадарье и 2 — в Навоийской области в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний.

Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами, отмечает Минздрав.

На сегодняшний день 25 человек полностью выздоровели. Два человека скончались.