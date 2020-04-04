Система «Ритм.Доставка» снизит затраты в логистике, увеличит качество сервиса и поможет проконтролировать водителей в режиме онлайн. Подключить менеджеров по приему заказов и курьеров к «Ритм.Доставка» можно за короткий срок. Гибкая и функциональная система позволит бизнесу перейти в онлайн, расширить географию продаж, привлечь новых клиентов посредством Telegram-бота и увеличить количество заказов.

Оформление и отслеживание заказов, контроль службы доставки на компьютере и телефоне, удобная программа навигации и построения маршрутов, отчетность и онлайн-поддержка — все это можно настроить в течение трех часов.

Система «Ритм.Доставка» разработана резидентами Технологического парка программных продуктов и информационных технологий при технической поддержке Европейского банка реконструкции и развития в рамках программы «Консультации для малого бизнеса». Программа финансируется фондом содействия малому бизнесу ЕБРР (Италия, Япония, Корея, Люксембург, Швеция, Швейцария, Тайбэй Китай и США) и Европейским Союзом. Для предпринимателей, подключившихся в период карантина из-за коронавирусной пандемии, подключение, настройка и использование системы навсегда останутся бесплатными.

Как работает система





Система «Ритм.Доставка» предоставляет удобный инструмент для всех пользователей — операторов курьерской службы, курьеров и клиентов — в виде мобильного или веб-приложения.

клиенты оформляют и отслеживают заказ через бот;

диспетчер, курьер и клиент получают уведомления о статусе заказа;

система выстраивает оптимальный маршрут и навигацию для доставки всех заказов;

производится контроль доставки в приложении.

Каким компаниям подходит «Ритм.Доставка»

«Ритм.Доставка» подходит всем компаниям, желающим осуществлять доставку своей продукции потребителю. «Ритм.Доставка» позволяет наладить систему онлайн-заказов и контроля доставки для следующих видов предприятий и товаров:

рестораны, кафе, производство хлебобулочных изделий;

фармацевтические, гигиенические и косметические продукты и товары;

доставка воды;

бытовая техника и канцтовары;

мебельные компании;

торговля специфическими товарами и продуктами.

Информация о подключенных предприятиях и службах доставки, а также привлечение новых клиентов осуществляется через единый агрегатор служб доставки — @set_uzbot.





Преимущества системы:

оповещение курьера о новом заказе;

до 55% снижение затрат в логистике;

до 60% увеличение качества сервиса;

100% онлайн-контроль водителей;

снижение времени обработки заказа до трех раз.





Чтобы интегрировать систему, нужно зарегистрировать своего бота через @ritmsupport_bot. Далее необходимо заполнить информацию по краткой инструкции.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 97−156−57−27, (+998) 90−115−75−57.

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