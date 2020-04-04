В Сенате Олий Мажлиса образована специальная рабочая группа по изучению перспектив сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и воздействия такого сотрудничества на национальные интересы страны.

Как сообщила пресс-служба Сената, рабочая группа изучит предложения правительства и другие материалы по этому вопросу, организует их обсуждение и подготовит свое заключение.

Предусматривается подробный анализ опыта государств-членов ЕАЭС, возможностей по реализации крупных инвестиционных проектов, созданию территориальных кластеров, индустриальных и торговых зон, расширению межрегионального сотрудничества и практики свободного торгового режима.

Аналогичная группа ранее была сформирована в Законодательной палате.

Предложение о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя в начале марта одобрило правительство. Теперь его должны рассмотреть палаты парламента.