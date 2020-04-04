Международный валютный фонд впервые в истории зафиксировал остановку мировой экономики из-за пандемии коронавируса, заявила на брифинге директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии. Ситуация намного хуже, чем глобальный финансовый кризис [в 2008—2009 годах]», — сказала она.

По словам главы МВФ, сильнее всего от последствий пандемии страдают развивающиеся страны, так как у них «меньше ресурсов для защиты от этого двойного кризиса — кризиса здравоохранения и экономического».

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — отметила Георгиева.

Чтобы удовлетворить все запросы, МВФ задействует весь свой резерв в размере 1 трлн долларов и удвоит размер экстренного финансирования с 50 млрд долларов до 100 млрд долларов.

Особую угрозу МВФ видит в волне банкротств и сокращении рабочих мест, которые могут подорвать способность экономики к восстановлению, добавила глава фонда.

Ранее Кристалина Георгиева предупреждала, что мировой ВВП может снизиться в 2020 году сильнее, чем во время кризиса в 2008 году, а восстановление экономики будет зависеть от сдерживания пандемии и укрепления систем здравоохранения.