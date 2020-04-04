Три человека погибли в столкновении Spark с грузовиком «ЗИЛ-150» в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД.

Инцидент произошел 4 апреля в 00:50 на 3-м км автодороги 4 П-96, пролегающей по территории села «Сарик». Водитель Spark, 28-летний Ф. Ш. потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «ЗИЛ-150».

От удара Spark загорелся. Водитель легкового автомобиля и его пассажиры 27-летний Б. Д. и 26-летний А. М. скончались на месте.

Следственное отделение при районном ОВД по факту происшествия возбудило уголовное дело по статье 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы). Ведется предварительное следствие.