Судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам удовлетворила надзорную жалобу Агентства по управлению государственными активами и направила на новое рассмотрение дело Diyor Biznes («Молочная кухня») и других компаний.

«Газета.uz» писала, что судебная коллегия начала рассмотрение надзорной жалобы АУГА 18 марта. Ответчиками были указаны 21 компания и организация, а также двое граждан. В их числе — Diyor Biznes, Novopharma Plus, Uzbiopharm (ныне Biopharm Plus), «Технофарм», Hi-Tech bank, «Асакабанк», Stahel, Smart Stores и другие.

Представители Novapharm Plus, Diyor Biznes и Biopharm Plus.

«Газета.uz» писала, что в 2014 году Государственный комитет по управлению госимуществом обратился в суд с заявлением о неправильном разгосударствлении НПО «Вакцина» в 1993 году и требованием признать имущественные ордера, решения хокима и договоры купли-продажи, заключенные в 1995—1996 годах, недействительными. Основание — оценка имущества была проведена неправильная, и не были учтены некоторые здания, сооружения и деревья на территории площадью около 14 га.

Первая инстанция суда вынесла решение в пользу Госкомимущества и постановила передать госоргану все имущество Diyor Biznes («Молочная кухня») и других компаний, находящихся на территории бывшего Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Суд второй инстанции возвратил дело на дополнительное рассмотрение, а в связи с неявкой истца дело было приостановлено.

Государственный комитет по развитию конкуренции (правопреемник Госкомимущества, ныне разделен на АУГА, Антимонопольный комитет и Агентство по развитию рынка капитала) в июне 2017 году вновь добился изъятия имущества и пересмотра результатов разгосударствления. Однако предприниматели через протест Верховного суда и надзорную жалобу смогли отменить все принятые по делу судебные решения и отклонить иск Госкомконкуренции определением Апелляционной инстанции Ташкентского городского суда по гражданским делам от 28 сентября 2018 года.

Опровержение АУГА

Именно определение апелляционной инстанции от 28 сентября 2018 года оспорило АУГА в последнем судебном процессе, прошедшем 26 марта. «Газета.uz» в своем материала писала, что Агентство по управлению госактивами через надзорную жалобу пытается пересмотреть результата разгосударствления спустя 27 лет. Но в агентстве опровергли такую трактовку, заявив, что просят судебную коллегию Верховного суда пересмотреть законность вышеуказанного определения суда.

«Необходимо отметить, что данное судебное разбирательство продолжается с 2014 года, а не инициировано в настоящее время. При обращении в Верховный суд АУГА (правоприемник Госкомконкуренции) использовало свое процессуальное право на обжалование судебного решения. Реализация участником судебного процесса своего права не может быть истолковано как нарушение прав другого участника судебного процесса», — отметило агентство в своем опровержении.

В своих действиях, связанных с обращением в Верховный суд, АУГА руководствовалось статьей 3 Гражданского процессуального кодекса, согласно которому каждому в соответствии с Конституцией гарантируется судебная защита его прав, свобод и законных интересов. Любое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд по гражданским делам за защитой нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса. Отказ от права на обращение в суд недействителен, заявили в агентстве.

Кроме того, отмечается в сообщении, согласно статье 1 закона «О разгосударствлении и приватизации», разгосударствление — это преобразование государственных предприятий и организаций в хозяйственные товарищества и общества, другие предприятия и организации, не находящиеся в публичной собственности.

Приватизация — это приобретение у государства физическими лицами и негосударственными юридическими лицами объектов публичной собственности или акций государственных акционерных обществ, указал госорган.

«Исходя из этого, следует отдельно обратить внимание на тот факт, что Diyor Biznes никогда не участвовала в приватизации (приобретении) спорного объекта (предприниматель Шухрат Каюмов в 2012 году купил ангарное помещение фармацевтического завода Texnofarm и его склады и организовал производство молочной продукции, а также фармацевтических горчичников — ред.). Следовательно, сведения о якобы признании приватизации обществом недействительными не соответствуют действительности», — отметили в АУГА.

Агентство отмечает, что между сторонами судебного процесса существуют различные мнения, доводы по восприятию предмета иска и, соответственно, наличия спора, что, в свою очередь, вызвало необходимость обращения в суд для принятия соответствующего решения.

Прокурор — против жалобы, судебная коллегия — за

На заседании 26 марта ответчики просили отказаться в удовлетворении надзорной жалобы. С таким же заявлением выступил и прокурор управления Генеральной прокуратуры А. Халияров. По его словам, Генпрокуратура изучила жалобы собственников предприятий с выездом на место.

После приватизации имущества в 2007—2015 годах на территории в 14 га, которая разделена на пять частей, компании Novopharma Plus, Uzbiopharm, Smart Stores и Diyor Biznes организовали свою деятельность. Им было разрешено осуществлять деятельность на принадлежащих им в установленном порядке имуществе.

Прокурор ознакомился с постановлением Кабинета Министров от 9 апреля 2018 года №281, которое было указано основанием для пересмотра определения суда в жалобе АУГА. Выяснилось, что ООО Diyor Biznes и Smart Stores сроком на 10 лет были выделены спорные объекты с условием реализации бизнес-проектов по созданию производства на выделенных им территориях, пуску их в строй, выплате налогов и созданию рабочих мест.

«По истечении 10 лет эти объекты предполагается передать им в собственность. Кроме того, документы по приватизации никто не отменял. Но при этом эта спорная территория передана в оперативное управление Агентству по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения. По этой причине в настоящее время исковые сроки требований истцов о признании недействительными документов приватизации истекли. Даже в случае их удовлетворения нужно будет решать возникший вопрос о компенсации (ущерба) предпринимателям», — указал прокурор.

А. Халияров считает, что будет правильным изъять имущество в пользу государства, если предприниматели не выполнят условия договора, указанные в постановлении правительства, то есть не создадут рабочие места, объекты и инфраструктуру.

«Если все переданное на основании договора аренды останется в прежнем полуразрушенном и заброшенном состоянии, то тогда будет правильно возвращать собственность государству», — заявил он, попросив судебную коллегию оставить определение апелляционной инстанции Ташгорсуда в силе и отказать в удовлетворении жалобы АУГА.

После перерыва в совещательной комнате Судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам удовлетворила надзорную жалобу АУГА, отменив определение апелляционной инстанции Ташгорсуда от 28 сентября 2018 года, и направила дело на новое рассмотрение в эту же судебную инстанцию.

Коллегия напомнила, что несогласная с определением суда сторона вправе подать жалобу на имя председателя Верховного суда, его заместителя или в Генеральную прокуратуру в порядке надзора.





Директор «Молочной кухни» Джалолиддин Исхаков заявил «Газете.uz», что собирается подать заявление в президиум Верховного суда и Генпрокуратуру о внесении протеста на определение судебной коллегии.

История «Молочной кухни» стала резонансной после того, как в апреле 2019 года Главное управление санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения приняло решение приостановить деятельность «Молочной кухни» и Novopharma Plus из-за якобы обнаружения рядом с их территорией трех скотомогильников. В августе Ташкентский межрайонный экономический суд удовлетворил иск ЦГСЭН о приостановлении деятельности «Молочной кухни» до устранения недостатков. Надзорная жалоба была отклонена, а апелляционная инстанция в сентября оставила решение без изменений. Учредитель компании Шухрат Каюмов назвал это попыткой отнять у него бизнес.

В августе стало известно, что постановлением Кабинета Министров белорусским инвесторам (Belfarm) реализуются по «нулевой» стоимости объекты Ташкентского НИИ вакцин и сывороток для организации площадки по выпуску лекарств.