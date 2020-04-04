Агентство государственных услуг сообщило о приостановлении приема заявок на получение разрешительных стикеров для автомобилей с 18:00 4 апреля.

Причиной стало скопление существенного остатка нерассмотренных заявок. В настоящее время специалисты продолжают рассматривать 60,8 тысячи заявок.

«Для того, чтобы качественно их сортировать и принять обоснованные решения совместно с органами ГСБДД, мы вынуждены временно приостановить подачу заявок, начиная с 18:00 4 апреля», — говорится в сообщении.

Возобновление приема заявок начнется с 18:00 6 апреля.

В ведомстве призвали не отправлять повторно заявки, по которым приняты решения об отказе в выдаче разрешения, так как это значительно замедляет ход рассмотрения других заявок.

По данным агентства, к 17:00 субботы в центры госуслуг поступили 165,6 тысячи заявок, из них — выдано 23,5 тысячи разрешений по всей стране, отказано 81,2 тысячи, отозвано самими заявителями — 10 тысяч заявок.