Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 22 и составляет 263, сообщило Министерство здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 22 и составляет 263, сообщило Министерство здравоохранения.
|В мире Статистика
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|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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