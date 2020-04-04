Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на утро субботы увеличилось на 14 и составляет 241. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Количество подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на утро субботы увеличилось на 14 и составляет 241. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
|В мире Статистика
|241
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|1 095 917
|225 796
|58 787
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|выявленных случаев
|выздоровели
|умерших
|Данные: Минздрав Узбекистана, Университет Джонса Хопкинса (США)
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